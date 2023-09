di Stefania Galvan

Obiettivo raggiunto. Dopo gli ottimi risultati di luglio, che si è chiuso con un incremento di ricavi di 5,6 punti percentuali rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, anche l’agosto di Bluserena Hotels & Resorts non ha deluso le aspettative, smentendo l’analisi di quanti sostengono che gli italiani siano fuggiti dalle coste del loro Paese.

“Noi abbiamo il 90% di clientela italiana - sottolinea il ceo del gruppo, Marcello Cicalò (nella foto) - e nonostante questo abbiamo ottenuto risultati importanti il mese scorso, ma soprattutto registriamo tante richieste per settembre e abbiamo molte date sold out: un risultato addirittura inaspettato. Pertanto - aggiunge - al momento confermiamo la nostra stima iniziale, ipotizzando di chiudere la stagione turistica in corso con un fatturato complessivo di circa 104 milioni di euro, con una crescita di circa l’8% rispetto al 2022 e di circa il 27% rispetto al 2019”.



Oculata politica di pricing

Un risultato di grande rilievo, che è il prodotto di un’oculata politica di pricing, con tariffe bilanciate frutto di un calmieramento dei rincari: “L’aumento medio - spiega Cicalò - è stato dell’8-10%, in linea con il tasso inflattivo, ma a fronte di un innalzamento della qualità dei servizi. Non dimentichiamo, infatti, che attraverso il fondo Azora European Hotel & Leisure, che ha acquisito Bluserena nel 2021, il gruppo ha investito circa 55 milioni di euro per la ristrutturazione di camere, ristoranti e aree comuni in cinque resorty”.



Si tratta del GranSerena Hotel e Torreserena Resort, Serenusa Resort, Serenè Resort e Calaserena Resort, che ora presentano uno stile più elegante e che rievoca nei colori e nelle tonalità scelte il legame con il territorio.