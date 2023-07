Perdormire Hotel, dalla Sicilia al Veneto in tre tappe

Dalla Sicilia al Veneto in tre tappe e in ognuna una bedding experience unica, firmata Perdormire Hotel.

Prima tappa in Sicilia, nel Vallo di Noto, dove si trova il Wine relais Feudi del Pisciotto, ai margini della riserva Naturale Sughereta di Niscemi. La struttura offre un’esperienza di ospitalità a tutto tondo, con le camere e suite pensate per vivere vacanze di charme all’insegna del relax, garantito dal brand Perdormire Hotel, partner del relais con i materassi modello Cefalù.



Seconda tappa in Toscana a Firenze, dove si può scegliere Palazzo Gaddi (nella foto di Francesca Anichini), edificio rinascimentale risalente alla fine del ‘500, poco distante dal Duomo e Piazza della Signoria. Il gioiello di Nh Collection offre stanze che garantiscono tutto il comfort assicurato da Perdormire Hotel, che ha realizzato in esclusiva per questa aristocratica dimora il sistema letto Notturno.



Infine Venezia, con il Grand Hotel Palazzo dei Dogi di Venezia - fra i più suggestivi Hotel di Nh Collection. La struttura si trova infatti nello storico Palazzo Rizzo-Patarol del XVII secolo, recentemente oggetto di una accurata e completa ristrutturazione. Qui Perdormire Hotel ha realizzato una soluzione personalizzabile in base alle diverse ambientazioni delle camere, un sistema letto composto dal sommier dal design essenziale completato da un materasso dall’altezza di 34 centimetri.