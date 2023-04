Perdormire Hotel, la bedding experience in albergo è all'insegna della sostenibilità

Perdormire Hotel, brand pistoiese del contract e dell’hospitality, sarà premium partner di Guest Lab 2023, in programma a Milano al Palazzo delle Stelline il 4 maggio.

Per l’occasione verrà esposto un letto realizzato in special edition, ispirato alla sfera della sostenibilità, ovvero un percorso che l’azienda ha intrapreso verso un impegno di responsabilità ambientale.

Perdormire Hotel si propone così di offrire la migliore bedding experience in albergo grazie al solido know-how industriale, ad una filiera produttiva 100% made in Italy, e a un impegno sostenibile verso processi e prodotti dichiarato in un documento ufficiale: il manifesto Percambiare.



In verità, Perdormire Hotel ha sempre prestato attenzione allo sviluppo sostenibile del business, anche prima della comparsa degli obiettivi di sostenibilità Esg.

L’azienda ha ufficializzato il suo impegno nel ‘Manifesto Percambiare’, che riassume attività e risultati ottenuti. L’impresa pistoiese ha una filiera produttiva 100% Made in Italy; ha adottato il lean manufacturing, un modello produttivo che, puntando alla riduzione degli sprechi fino alla completa eliminazione, mira a qualità ed efficienza totali. Gli stabilimenti sono ‘plastic free’ e in tutta l’azienda è stato azzerato l’uso di sostanze nocive. Il 100% dell’energia elettrica consumata viene da fonti rinnovabili certificate, con il 47% auto-generato dall’impianto fotovoltaico installato sullo stabilimento principale di Pistoia. L’azienda adotta inoltre un programma di approvvigionamento responsabile delle materie prime.



Un risultato tangibile di questa politica è ad esempio il modello di letto che Perdormire Hotel presenta a Guest Lab. La testata Kensington (nella foto) appartiene alla nuova collezione di letti pensata da Perdormire Hotel e presentata nella special edition a Guest Lab.