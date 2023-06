Leonardo Hotels potenzia l’offerta Mice in Italia

Leonardo Hotels rafforza l’offerta Mice delle sue strutture italiane, per venire incontro alle nuove richieste che caratterizzano la ripresa per il segmento dei viaggi business.

Nelle due strutture di Milano, il Leonardo Milan City Center e il NYX Hotel Milan si passa da sale plenarie da 200 persone ai patii e giardini esterni dove d’estate si possono organizzare catering. A Verona, il Leonardo Hotel Verona mette a disposizione un'area meeting fino a 120 metri quadrati, mentre il Leonardo Hotel Lago di Garda Wellness and Spa offre 4 sale per meeting e incentive.



Alle porte de La Serenissima, Leonardo Royal Venice Mestre è dotato di cinque sale riunioni modulari disposte su una superficie totale di 225 metri quadrati, mentre a Roma la boardroom del Leonardo Boutique Rome Termini è la destinazione ideale per chi desidera organizzare un evento di dimensioni contenute.