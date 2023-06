di Amina D'Addario

Aprirà la prossima primavera il Corinthia Rome, primo indirizzo della Capitale di Corinthia Hotels, gruppo con base a Malta che gestisce diversi hotel di lusso in Europa, Africa e Medio Oriente.



Il progetto è frutto della partnership con il fondo inglese Reuben Brothers, che nel 2019 ha acquisito la ex sede della Banca Centrale Italiana in piazza del Parlamento. Un immobile di 7mila 500 metri quadrati destinato a diventare un hotel di lusso che, oltre a camere e suite per gli ospiti, offrirà anche un ristorante con cucina a vista, un giardino centrale, una terrazza panoramica e una spa aperta alla clientela esterna.



I target di riferimento

A seguire lo sbarco nella Capitale, Danilo Zucchetti, dallo scorso maggio managing director Italy di Corinthia Hotels: “Il Corinthia Rome - ha anticipato a TTG Italia il manager in occasione della tappa romana del Glamour Hotel Event - si trova a pochi passi da via del Corso, in una zona vicinissima a tutte le principali attrazioni, ma più riservata e per certi aspetti anche alternativa a via Veneto. Apriremo le vendite ad agosto e ci rivolgeremo a tutti i mercati maturi che oggi guardano con grande attenzione a Roma, primi fra tutti gli americani, ma anche al mercato asiatico, oggi in cerca di un prodotto di lusso dal taglio internazionale”.



Il debutto su Roma avviene in contemporanea all’apertura a New York del primo hotel statunitense del gruppo e all’inaugurazione di una nuova struttura a Bruxelles.