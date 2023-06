Green Line Tours: nuovo ‘Hop On-Hop Off’ tra i musei romani

Con l’inizio dell'estate parte anche ‘Explore Museums’, la nuova linea panoramica di Green Line Tours che potenzia così la sua offerta su Roma con un itinerario in pullman scoperto che tocca i principali luoghi d’interesse culturale della città con la formula Hop On-Hop Off.

Le tappe sono 15, tra cui il MAAXI, l’Auditorium Parco della Musica, la Galleria Borghese, la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea e il Bioparco Museo Zoologia. "Un itinerario sorprendente per scoprire diverse anime della città, dove l'arte antica si sovrappone ad architetture contemporanee e design avanguardistici - commenta Emanuele Orlando Desideri, amministratore delegato di Green Line Tours -. Con la formula del Sali e Scendi si potrà scegliere quali dei grandi musei di Roma visitare e, a seconda dei propri interessi culturali e del tempo a disposizione, visitare monumenti, rovine storiche romane, quartieri moderni o passeggiare sul Tevere".



Alla linea Explore Museums è possibile accedere acquistando biglietti giornalieri e della durata preferita e oltre alle fermate citate sopra. Il bus attraverserà il cuore della Capitale per aprirsi poi a Sud verso i quartieri Testaccio, Garbatella e Ostiense. La guida di bordo, disponibile in 16 lingue, descriverà la storia della città.



La nuova proposta si affianca ali tre percorsi già esistenti di Green Line Tours, Discover Rome e Destination Eataly, che esaltano il legame tra cultura e cibo, oltre al tour al tramonto di Roma By Night. A questi si aggiunge la recente Visit Civitavecchia, che collega la Capitale con l'antico porto dell'Impero culla di importanti siti archeologici tra parchi, terme e area marina.