Kimpton Hotels, terza struttura in Spagna con l'apertura a Marbella

Los Monteros Spa & Golf Resort a Marbella diventerà il terzo hotel del marchio Kimpton Hotels & Restaurants in Spagna, dopo l'apertura a Barcellona e Maiorca e sarà gestito da Ihg.

L'hotel, situato a 500 m dalla spiaggia ea 45 km dall'aeroporto di Malaga, è chiuso dalla fine del 2022 e dopo un restyling aprirà, data non ancora annunciata, con 178 camere e suite, quattro ristoranti e bar e un'ampia offerta per il tempo libero che comprende due piscine, una palestra, campi da tennis e spa.



I viaggiatori d'affari troveranno quattro aree meeting e la più grande può ospitare fino a 350 persone. Il marchio di lusso Kimpton Hotels & Restaurants ha 75 hotel in tutto il mondo e altri 43 in fase di sviluppo. P. T.