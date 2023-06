Spagna, rallentano le prenotazioni: per gli operatori è colpa del rincaro dei prezzi

Vuoi per le difficoltà economiche, vuoi per il rincaro delle tariffe alberghiere, le prenotazioni in Spagna sono visibilmente rallentate già da qualche settimana. Una situazione che sta facendo preoccupare albergatori e operatori turistici, i quali segnalano ancora ampia disponibilità di posti e confidano in un’inversione di tendenza per le prossime settimane.

In base a un sondaggio fatto da Preferente gli alti prezzi degli alberghi sono additati come la causa principale del rallentamento, considerando che l’inflazione e gli alti tassi di interesse delle banche stanno giià pesando sui consumatori, non importa quanto abbiano dato priorità al turismo rispetto ad altre spese come l’abbigliamento, le automobili o i ristoranti. Gli operatori turistici confidano nel last minute e nell’assestamento delle tariffe, anche perché se così non fosse gli albergatori si troverebbero costretti ad abbassare i prezzi per alleviare lo squilibrio con il mercato e garantire la massima occupazione possibile.