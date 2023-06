Soddisfazione per il ddl sulla riforma degli affitti brevi, la cui bozza ha iniziato a circolare nei giorni scorsi, arriva da Aigo Confesercenti.

“Ringraziamo il ministro del Turismo Daniela Santanchè per la puntualità e la costanza con cui ha mantenuto il suo impegno di presentare un testo per le locazioni turistiche prima dell'estate" ha sottolineato in una nota il presidente dell'associazione Claudio Cuomo. Che ha aggiunto: “Molte delle nostre proposte sono state recepite, dal codice unico nazionale, ai controlli sulle ota e portali e alla regolamentazione dei property manager”.



Cuomo anticipa anche l'intenzione di presentare a breve "un documento tecnico per supportare il lavoro del Ministero che conterrà le ulteriori proposte del settore per superare il limite delle due notti e garantire il rispetto della legalità e la lotta all'abusivismo”.