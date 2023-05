Radisson, prosegue lo sviluppo: espansione su tutti i target

Radisson Hotel Group si affaccia all'estate 2023 con una serie di novità lanciate in questa prima parte dell'anno, che spazio dal segmento economico fino al luxury.

Per il premium lifestyle, Radisson ha aperto la sua quinta proprietà Radisson Collection in Italia, Radisson Collection Hotel, Santa Sofia Milan, oltre alla sua prima proprietà Radisson Collection in Lituania. New entry anche a Bruxelles con il Radisson Collection The National Hotel, Brussels, oltre al debutto di Radisson Collection in Asia Centrale, con il Radisson Collection Hotel, Tashkent, con cui ha rilanciato anche in Nigeria grazie a una terza proprietà. Ad oggi Radisson Collection conta oltre 50 hotel.



Nella Regione Germania, Austria e Svizzera sono previste 4 new netry quest'anno, mentre in Cina, dopo la riapertura delle frontiere, il gruppo ha firmato e aperto 20 proprietà.



Elie Younes, executive vice president e global chief development officer di Radisson Hotel Group, commenta: “Abbiamo dato il via al 2023 con importanti aperture e storiche sottoscrizioni, creando maggiori opportunità per i nostri proprietari e possibilità per i nostri ospiti. Nel primo trimestre, abbiamo registrato una crescita straordinaria sia in Emea che in Apac, con una forte attenzione a Dach, Arabia Saudita, Cina, Thailandia, Vietnam, Australia e India".



Crescita anche per il marchio Radisson Blu, con l'apertura di Radisson Blu Grand Hotel & Spa, Malo-les-Bains in Francia, la diciottesima proprietà del Gruppo in Polonia, Radisson Blu Resort & Conference Center, Ostróda, e il debutto del Gruppo a Lanzarote con l'apertura di Radisson Blu Resort Lanzarote.



"Il marchio Radisson del Gruppo - prosegue la nota - ha continuato a essere il marchio upscale in più rapida crescita nell'area Emea, con la firma e l'apertura di nuove proprietà in Grecia, Arabia Saudita, Italia e Pakistan, espandendo l'impronta del marchio a più di 150 proprietà in funzione e in sviluppo".