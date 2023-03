Radisson alla conquista dell'Africa, obiettivo 150 hotel in cinque anni

È uno dei gruppi alberghieri a più rapida crescita in Africa e il suo sviluppo continua. Radisson Hotel Group sta rafforzando la sua presenza in tutto il continente e ha annunciato una serie di nuove aperture di hotel.

La società alberghiera in Africa conta quasi 100 strutture, per un totale di 16mila camere, e negli ultimi due anni ha aperto 14 hotel e firmato per altre 25. “Siamo la società alberghiera geograficamente più diversificata in tutta l’Africa – fa notare Ramsay Rankoussi, vice president of development in Africa e Turchia per Radisson Hotel Group -. Negli ultimi due anni abbiamo accelerato la nostra tempistica di crescita a livello locale e raggiunto nuovi traguardi record in tutta l'Africa grazie a una strategia di sviluppo equilibrata, al nostro approccio su misura e alla nostra capacità di rispondere rapidamente alle mutevoli condizioni del mercato".



I programmi per il 2023

Radisson ha in programma di rafforzare ulteriormente la sua presenza in Africa con l'apertura di otto hotel nel 2023 e mira ad avere 150 strutture nel suo portafoglio in tutto il continente nei prossimi cinque anni.



I mercati chiave per l'espansione del gruppo in Africa, spiega TopHotelNews, includono Marocco, Nigeria, Sudafrica ed Egitto, mentre tra i nuovi mercati di interesse ci sono Gambia, Camerun, Ghana, Tanzania e Seychelles. Una caratteristica del gruppo in questi mercati sono le conversioni rapide. Il nuovo Radisson Blu Livingstone Mosi-oa-Tunya Resort in Zambia, ad esempio, è stato aperto in meno di 24 mesi e il Radisson Blu Hotel & Conference Center Niamey in Niger è stato inaugurato in soli 12 mesi. Le aperture di hotel in tutta la regione nel 2023 includono le prime strutture del gruppo a Reunion Island e Ghana, nonché nuove proprietà in Marocco, Sudafrica, Zambia e Tunisia.