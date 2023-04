Garibaldi Hotels, new entry in Puglia: arriva l’Hilton Garden Inn Lecce

Una nuova struttura nel segmento city hotel entra nel portfolio di Garibaldi Hotels. Il gruppo ha infatti inserito fra i suoi alberghi l’Hilton Garden Inn Lecce, situato in una posizione strategica a pochi passi dal centro storico cittadino, a soli 15 minuti dal mare e a 30 minuti dall’aeroporto internazionale di Brindisi.

L’hotel dispone di 143 camere, 9 sale per meeting e congressi, bar, ristorante, rooftop con piscina, spa, sala fitness. Inoltre, l’offerta della struttura si completa con il servizio spiaggia all’interno del lido di proprietà di Garibaldi Hotels “La Piazzetta di Campoverde” con un servizio ad hoc di navetta e una parte del lido riservata con servizi dedicati.



“Nel nostro piano industriale abbiamo previsto uno sviluppo di una linea di prodotto cittadino e siamo partiti con questo progetto a ridosso dell’arrivo della pandemia con l’acquisizione dell’Hotel San Giusto a Roma - dice Fabrizio Prete, direttore generale di Garibaldi Hotels -. Nonostante gli ultimi anni siano stati turbolenti per tutto il settore, noi proseguiamo con la nostra strategia di sviluppo e oggi aggiungiamo un nuovo importante tassello”.



Il gruppo prevede che la new entry offrirà un’elevata visibilità a livello internazionale.



“Si tratta di un’operazione strategicamente rilevante per noi poiché non solo andiamo a rafforzare la nostra offerta in Puglia, ma la struttura avrà un impatto importante anche sul fatturato oltre a garantire una elevata visibilità a livello internazionale e uno standard alberghiero di alto profilo che un brand come Hilton genera - conclude Prete -. Inoltre, intravediamo molte opportunità di cross-selling: oltre alla sinergia con il lido di Campoverde per il servizio spiaggia, stiamo valutando proposte turistiche che includano anche l’albergo diffuso di Carovigno, Dimora Sant’Anna, per proporre ai nostri ospiti tour mirati per la Valle d’Itria e il Salento”.