Sabre Hospitality scommette sull'Europa: un nuovo manager per il Vecchio Continente

Sabre Hospitality affida le vendite in Europa a Guy Barnes. "Barnes - si legge nella nota dell'azienda - vanta oltre 25 anni di esperienza nel settore dei viaggi. Entra a far parte di Sabre da IDeaS Revenue Solutions, dove ha ricoperto ruoli di vendita e di gestione degli account, fino a raggiungere la posizione di Vicepresidente di zona per la crescita, Emea. È anche membro del consiglio di amministrazione in Europa dell'Hospitality sales and marketing association international, un'organizzazione globale impegnata a sostenere la crescita del settore alberghiero".

Nel suo nuovo ruolo, Barnes punterà sulla piattaforma SynXis e in particolare sulla sua ultima evoluzione, SynXis Retail Studio, che consente agli albergatori di ampliare le vendite oltre la semplice camera. Tra gli obiettivi, la collaborazione con gli hotel per quantificare e migliorare l'offerta commerciale, con l'ottimizzazione delle operazioni quotidiane.



"Il mio obiettivo è quello di aiutare un maggior numero di hotel a generare un aumento delle entrate dai loro asset alberghieri - spiega Barnes -. Questo cambiamento di mentalità deve essere adottato in tutti i settori del mondo alberghiero, affinché gli albergatori si evolvano verso una realtà in cui possano offrire un servizio clienti innovativo e aumentare le loro entrate commerciali; questo può essere capitalizzato attraverso le nostre recenti soluzioni innovative all'interno di SynXis Retail Studio e SynXis Operations Studio".