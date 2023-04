Virgin Atlantic, estesa la partnership con Sabre per la distribuzione

Virgin Atlantic rafforza la collaborazione con Sabre Corporation per la distribuzione globale. Sulla base del nuovo accordo siglato dalle due società, il fornitore tecnologico offrirà attraverso il suo mercato Gds contenuti potenziati, oltre alla possibilità futura di vendere al dettaglio le offerte Ndc.

Ciò consentirà alle agenzie collegate a Sabre di avere più facilmente accesso ai prodotti e alle offerte di del vettore. "Sabre è un partner fidato e di lunga data e non vediamo l'ora di migliorare ulteriormente la nostra collaborazione, per aiutarci a elevare la nostra strategia di distribuzione globale e a supportare le esigenze in continua evoluzione della nostra compagnia aerea e dei nostri clienti - spiega in una nota Juha Jarvinen, chief commercial officer di Virgin Atlantic -. Migliorare la nostra capacità di vendita al dettaglio in modo efficace per i nostri clienti è un obiettivo chiave per Virgin Atlantic e, grazie alla tecnologia avanzata di Sabre e alla sua vasta portata globale, possiamo ottimizzare il nostro approccio alla distribuzione dei prodotti e migliorare l'esperienza di prenotazione dei nostri clienti".