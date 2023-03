Apulia Hotel acquisisce la gestione del Baia di Dino in Calabria

Dopo le new entry di Borgo Torre Artale in Sicilia e delle Villa’s di Baia dei Faraglioni in Puglia, Apulia Hotel ha acquisito la gestione diretta del villaggio Baia di Dino di San Nicola Arcella. Si tratta della quarta gestione alberghiera in Calabria, per consolidare l'espansione del gruppo amministrato da Antonio Vivo (nella foto) e Gaetano Colavita.

Sono 15 le strutture ricettive tra resort, villaggi, hotel e residence che compongono il ventaglio dell’offerta ricettiva per il 2023.

Apulia Hotel Baia di Dino, conosciuto in passato come Nelema resort, si compone di 147 camere inserite in un contesto panoramico fronte mare.



Rispetto alle vecchie gestioni, la struttura è stata rinnovata e migliorata. Un’operazione che Marcello Melica, direttore commerciale del gruppo Apulia Hotel, definisce un colpo di mercato: “Il villaggio Baia di Dino è una finestra sul mare in un contesto naturalistico unico. Puntiamo ad elevare il livello della struttura agli standard qualitativi che merita”. Il villaggio si trova lungo la Riviera dei Cedri tra Diamante e Praia a Mare e la sua particolare posizione garantisce la vista sull'isola di Dino e sull’Arcomagno.



Tra i servizi proposti, l’attenta ristorazione, l’animazione per tutte le età, una navetta interna per collegare le camere più distanti insieme al servizio di e-bike e monopattini elettrici e per finire un collegamento continuativo e diretto con la spiaggia.



Aggiunge Melica: “Apulia Hotel è sinonimo di garanzia in merito ai servizi offerti, prova ne è la soddisfazione che i clienti hanno dimostrato di anno in anno. Stiamo puntando ad un incremento importante di fatturato già dal 2023 e stiamo lavorando ad un piano industriale che porti il gruppo Apulia Hotel a crescere ulteriormente nei prossimi tre anni grazie al potenziamento e alla diversificazione del prodotto”.