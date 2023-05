di Isabella Cattoni

Un nuovo brand, che andrà a raccogliere l’offerta di strutture premium sulle coste del mare Italia: Antonio Vivo (nella foto), direttore sviluppo di Apulia Hotel, annuncia l’importante novità al decollo con il marchio AH Premium. “A come Apulia e H come Hotel, per un marchio che intende focalizzarsi su strutture 4 stelle superior e 5 stelle. Partiamo quest’anno con due resort, il Baia dei Faraglioni di Mattinata, che oltre alle suite comprende anche le villas di Baia dei Mergoli, e Le Vigne al Castello di Castel del Monte, struttura che presenta 18 suite di cui tre dotate di spa privata”.

Il progetto è appena partito, ma gli obiettivi sono ambiziosi: “Nel 2024 abbiamo in programma due nuove acquisizioni, una in Sicilia e una in Puglia. Accanto al nuovo brand, stiamo valutando di crearne un secondo nel quale inserire le strutture ‘classiche’ che compongono la nostra offerta insieme a quella del segmento dedicato ai villaggi”.



Grazie anche a queste novità, l’obiettivo è quello di passare dalle mille 350 camere offerte nel 2023, corrispondenti a 15 strutture fra hotel e villaggi, alle mille 800-mille 900 del 2024.

Grande importanza nello sviluppo del progetto rivestiranno anche la progressiva destagionalizzazione del prodotto, ampliando il periodo di apertura delle strutture, e l’attenzione ai mercati stranieri, che attualmente procurano il 15% circa della clientela.