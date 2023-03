Globalia: accordo con Hyatt per il rilancio delle strutture caraibiche

Hyatt gestirà tutte le strutture di Globalia ai Caraibi. Il colosso alberghiero e il gruppo guidato da Juan José Hidalgo hanno siglato una partnership strategica, che consentirà al player spagnolo di affermarsi e rafforzarsi a livello internazionale.

Attraverso l’intesa gli indirizzi caraibici di Globalia potranno beneficiare, fa sapere in una nota il Gruppo, “di un significativo rilancio, volto a offrire ai clienti un’esperienza unica e qualificata”.



Dopo la recente firma dell’accordo per la cessione di Air Europa a Iag per 500 milioni di euro, l’operazione con Hyatt favorirà “il nuovo corso assunto da Globalia che si impegna per una gestione più evoluta e in linea con le iniziative più innovative del settore turistico”.