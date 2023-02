Ci sono voluti diversi anni e lunghe interruzioni, ma alla fine l’intesa è stata trovata. Air Europa diventa la sesta compagnia del gruppo Iag insieme a British, Iberia, Vueling, Aer Lingus e Level grazie a un accordo che prevede l’acquisizione del rimanente 80 per cento delle quote del vettore da Globalia per un controvalore di 400 milioni di euro.

Un accordo che rafforza ulteriormente l’hub di Madrid che in questo modo diventa uno snodo fondamentale per Iag con vista in particolare sull’America Latina e consente al colosso ispano-britannico di rispondere in anticipo all’attesa acquisizione di Ita Airways da parte di Lufthansa che genererà una vera e propria battaglia sul Sud dell’Europa tra Roma e Madrid.



La palla passa alla Ue

Se però da una parte l’intesa è stata siglata, bisogna ora attendere l’analisi della Commissione europea e anche in questo caso i tempi non si annunciano brevi. Già in passato l’Antitrust aveva storto il naso sull’operazione e ora potrebbe richiedere ‘sacrifici’ pesanti per il via libera. Secondo il ceo Luis Gallego, riporta Preferente, potrebbero essere necessari fino a 18 mesi.