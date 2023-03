IHG: anno di crescita per il brand Indigo, le aperture in programma

Hotel Indigo, il marchio lifestyle di IHG Hotels & Resorts, è destinato a raddoppiare il numero di strutture nel giro di un triennio. Al 31 dicembre 2022 il marchio includeva 143 hotel aperti, per un totale di 18.454 camere in più di venti Paesi. Io brand ha tuttavia in pipeline altri 119 progetti, che nel giro di un triennio porteranno a quasi 20mila nuove camere.

Lo sviluppo asiatico

Tra i Paesi a maggiore espansione è in testa la Cina; TopHotelNews riporta un totale di almeno 41 progetti in pipeline nel Paese, seguito dagli Stati Uniti con otto e dal Regno Unito con sette. Tra le città quelle cinesi di Chengdu e Shenzhen sono in testa alla lista, rispettivamente con quattro e tre hotel previsti. Tra le new entry asiatiche asiatiche l'Hotel Indigo Jiayu Ningbo nella Cina orientale. Progettata dal Ningbo Architectural & Design Institute per avere una forma a "w", la struttura di lusso coprirà un'area di 80mila mq. La proprietà di 200 camere includerà una sala conferenze multifunzionale e dovrebbe essere consegnata nel quarto trimestre di quest'anno. Più a Sud, sempre in Cina, il marchio aprirà nel quarto trimestre del 2024 l'Hotel Indigo Shenzhen Qianhai con 200 camere.



In Indonesia, poi, sorgerà un hotel dual-branded, che porterà i marchi Indigo e Holiday Inn. Si chiamerà Hotel Indigo Bintan Lagoi Beach, sull'isola di Bintan e avrà 120 camere, un ristorante sulla spiaggia, una palestra, una piscina e una sala riunioni; dovrebbe essere completato nel quarto trimestre di quest'anno.