di Amina D'Addario

I grandi brand dell’hotellerie investono nel Centro-Sud Italia. E sono soprattutto le grandi catene internazionali ad avere messo gli occhi sul nostro Paese. Lo rivela uno studio di Assoturismo-Cst presentato nei giorni scorsi a Napoli in occasione di Tuttohotel.



L'indagine evidenzia che si sta delineando un avanzamento lento ma costante di queste forme imprenditoriali rispetto alla formula ancora dominante in Italia della proprietà e gestione diretta. E che negli ultimi tempi sia operatori nazionali che grandi marchi esteri hanno intensificato la presenza nelle regioni meridionali, soprattutto nella fascia 5 stelle e 5 stelle lusso.

La mappa della Penisola

Tra le operazioni recenti, spicca il passaggio del gruppo Bluserena nelle mani degli spagnoli di Azora, l’apertura di Four Seasons Hotels & Resorts in Sicilia e Puglia, il consolidamento della presenza di Rocco Forte Hotels a Palermo e Trapani e l’espansione verso la Puglia.



In Sicilia sono sbarcati di recente Adler Spa Resorts e HNH Hotels. E nella stessa regione è presente il gruppo Belmond - ora parte di LVMH - a Taormina, dove troviamo anche il brand VRetreats del gruppo Alpitour.



A Capri, invece, sono arrivati il gruppo Oetker e il gruppo Jumeirah, che si affiancano alla storica presenza di Hilton a Sorrento e del brand Curio a Napoli, inaugurato nel 2020. Ma diverse anche le strutture di prestigio che apriranno a Roma nei prossimi anni, tra cui Six Senses Hotels & Resorts, Rosewood, Bulgari Hotels, Nobu Hotels, Four Seasons Hotels & Resorts.