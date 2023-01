Internazionalizzazione, allungamento della stagionalità, qualificazione dell’offerta, ma anche formazione di nuove figure professionali. Sono questi i nuovi obiettivi che la Puglia si pone per il futuro. Obiettivi che impongono di rivedere il Piano Strategico 365, come spiega l’assessore al Turismo della Regione Puglia, Gianfranco Lopane (nella foto): “Abbiamo sentito la necessità di riguardarlo - dice – per pensare a quale sarà la Puglia turistica del 2030. Nel Piano Strategico varato nel 2016 ci ponevamo l’obiettivo di raggiungere 15 milioni di presenze turistiche nel 2025. Abbiamo fatto prima – aggiunge, come riporta affaritaliani.it – e già nel 2019 avevamo registrato questo dato. Ora si tratta di comprendere in che maniera possiamo allungare l’offerta stagionale della nostra regione e continuare a far crescere la presenza di turisti stranieri, considerato che già nei mesi tra giugno e ottobre 2022 la curva di internazionalizzazione era passata dallo standard 25% a un 50% di turisti stranieri in più”.



Cooperazione transnazionale

Tra i progetti portati già a termine quello di cooperazione transnazionale Cci4tourism (Cultural and Creative Industries for Sustainable Cultural Tourism) finanziato dal Programma Interreg Adrion. Un programma che ha visto la creazione di idee di impresa creativa al servizio del turismo e di 9 Creative Hub in altrettante organizzazioni partner di Italia, Slovenia, Croazia, Grecia, Bosnia ed Erzegovina e Serbia.