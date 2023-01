IHG investe in Costa Azzurra: a Cannes l’InterContinental diventa un Regent

Un investimento multimilionario per far fare un ulteriore salto di qualità a quello che è già uno dei fiori all’occhiello dell’hospitality della Costa Azzurra. Stiamo parlando dell’InterContinental Carlton Cannes, sulla famosa promenade La Croisette, che riaprirà la prossima primavera come Carlton Cannes, a Regent Hotel grazie all’investimento concordato da IHG Hotels & Resorts con il proprietario e developer Katara Hospitality, una società basata in Qatar.

Gli obiettivi del progetto

Carlton Cannes, a Regent Hotel, riaprirà dopo una ristrutturazione di due anni, avrà 332 camere e 37 residenze progettate dall’interior design francese Tristan Auer. Il progetto ha conservato le caratteristiche storiche dell’edificio, compresa la facciata in stile Belle Epoque, creando al contempo una struttura moderna, che riecheggia la filosofia di design Regent. “Stiamo parlando di uno degli hotel più iconici al mondo, con il suo lungo elenco di ospiti illustri tra reali, dignitari e star del palcoscenico e dello schermo - osserva Kenneth Macpherson, regional ceo Emeaa di IHG -. Un’icona glamour della Riviera, che rappresenta solo l’inizio del nostro ambizioso progetto di far crescere ulteriormente il brand Regent in tutta Europa”.



Le altre new entry

Dal database di TopHotelNews risultano essere otto le nuove costruzioni a brand Regent in tutto il mondo. Tra queste il Regent Riyadh King Abdullah Financial District, un hotel con 216 camere che aprirà in Arabia Saudita nel terzo trimestre del 2023; nello stesso trimestre, Regent Jakarta entrerà a far parte del portfolio nella capitale indonesiana, aggiungendo 127 camere alla ricettività alberghiera di lusso del Paese; in Giappone, invece, procedono i lavori che riguardano Regent Kyoto, una proprietà di 86 camere immersa in un giardino paesaggistico, il cui completamento è previsto nel primo trimestre del 2024.