La Costa Azzurra vicina ai livelli pre-Covid, 10 milioni di visitatori nel 2022

Sono oltre 10 milioni i visitatori accolti nel 2022 dalla Costa Azzurra. Il dato, diffuso dal Comité Régional du Tourism Côte d’Azur France, indica un avvicinamento all’anno pre-pandemico, il 2019, quando i visitatori erano stati 11 milioni circa, rispetto a meno di 8 milioni nel 2021 e solo 6,5 milioni nel 2020.

La bella estate

Forte la progressione della scorsa estate rispetto alle analoghe stagioni dei due anni precedenti, con tassi di occupazione fino al 90% di agosto, come riporta montecarlonews.it. Alberghi e residenze turistiche hanno recuperato la loro quota di mercato e hanno ospitato 4,5 milioni di turisti nel 2022, arrivando così al 97% dei pernottamenti registrati nel 2019. L’occupazione ha raggiunto, in media nell'anno 2022, il 62%, ovvero 12 punti in più rispetto al 2021, e solo un punto in meno rispetto al 2019.



La performance in termini di fatturato appare addirittura migliore rispetto al 2019 nel settore alberghiero, con un guadagno di circa il +20%.



Italiani primi fra gli ospiti internazionali

Come negli anni precedenti, anche nel 2022 i turisti francesi hanno rappresentato la maggioranza degli arrivi, con uno share del 52%. Tra le nazionalità estere la più presente è stata quella italiana con il 16% di share, seguota dagli inglesi (11%), dagli americani (9%) e poi ancora dai tedeschi, belgi-olandesi, scandinavi e infine gli svizzeri con il 5% sul totale arrivi.