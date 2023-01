Hilton porta il brand Conrad Hotels in Marocco

Debutta il brand Conrad Hotels & Resorts in Marocco. Hilton ha, infatti, aperto il Conrad Rabat Arzana, il primo hotel a marchio nel Paese, segnando una nuova era di lusso nella città imperiale di Rabat.

Con vista mare, l’iconico hotel si presenta con un’architettura moderna, il design all'avanguardia, opere d'arte curate, tessuti pregiati, marmi decorati, 120 tra camere e suite, ristoranti con cucina marocchina e francese, grande spa, sala da ballo.



“L'ingresso a Rabat del nostro marchio, che prende il nome dal nostro fondatore, Conrad Hilton, segna un'importante pietra miliare nella crescita del nostro portafoglio in Medio Oriente e in Africa e sottolinea anche la nostra strategia, volta a portare i marchi di lusso di Hilton verso nuove destinazioni in tutta la regione”, ha dichiarato Jochem-Jan Sleiffer, presidente Hilton per l’area Medio Oriente, Africa e Turchia.



Paola Trotta