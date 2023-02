Hilton, continua l’espansione europea: le new entry della Curio Collection

Sono due le new entry che arricchiranno il portfolio di Curio Collection by Hilton in Europa. La prima si trova nella capitale islandese, Reykjavík. Si tratta dell’Iceland Parliament Hotel, alle porte del parlamento islandese: un edificio di nuova costruzione, che nasce dal restauro dell'antica Landsímahúsið – la Casa del Telefono Nazionale –, che riflette lo stile architettonico elegante e classico della locale piazza Austurvöllur. Mette a disposizione 163 camere, tra familiari e suite, ed è aperto agli abitanti del luogo, con il Telebar e il ristorante Hjá Jóni, che serve specialità locali con un tocco internazionale.

L’hotel dispone anche di un’area termale, con vasche geotermiche tradizionali islandesi, sauna e bagni di vapore, e di varie sale e spazi per gli eventi. La Independence Hall, recentemente rinnovata, può ospitare fino a 200 persone.



Nuova apertura a Rodi

La seconda new entry, di prossima apertura, è a Rodi. Si tratta del Lindian Village Beach Resort Rhodes, Curio Collection by Hilton. Sarà inaugurato quest’estate, disporrà di 196 camere e sarà gestito da SWOT Hospitality. “La struttura - dichiara Patrick Fitzgibbon, senior vice president, development, Europe, Middle East and Africa, Hilton - si unisce agli oltre 60 hotel Curio Collection by Hilton in attività o in fase di sviluppo in Europa, Medio Oriente e Africa. Rodi, destinazione sempre più popolare che l'anno scorso ha accolto più di 5 milioni di viaggiatori internazionali, è il luogo ideale per l'offerta di alto livello di Curio. Questo fantastico resort segna la continua crescita di Curio nelle popolari destinazioni turistiche insulari, dopo le recenti aperture a Santorini, Creta e Sardegna".



Tutte le camere del Lindian Village Beach Resort Rhodes saranno dotate di un'area esterna privata e 85 di queste includeranno anche una piscina privata o una vasca idromassaggio. Il resort disporrà di cinque ristoranti, due bar e una gelateria, tutti con un concept progettato da Trastelis Group, proprietario di due ristoranti stellati Michelin.