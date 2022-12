La lunga stagione di Palladium: picchi di occupazione al 90%

L’esplosione della domanda negli ultimi mesi e l’inizio anticipato della stagione, oltre all’apertura di due nuove strutture, sono i fattori che hanno portato Palladium Hotel Group a chiudere la stagiine estiva delle strutture alle Baleari e sulla Costa del Sol con dati molto positivi, che si aggiungono a quelli incoraggianti per gli hotel di Tenerife, Madrid e nei Caraibi, aperti tutto l’anno.



Estate sold out

In particolare le strutture delle Baleari e della Costa del Sol hanno registrato picchi di occupazione fino al 90% a luglio e agosto. A settembre, invece, i risultati hanno superato quelli raggiunti nel 2019, con cifre intorno all'85%, e intorno al 70% a ottobre per le strutture stagionali.

"Senza dubbio questa è stata una delle stagioni più emozionanti - osserva Sergio Zertuche, Chief Sales & Marketing Officer di Palladium Hotel Group -. Non solo per il ritorno alla normalità, ma anche per l'apertura in Spagna di due nuovi hotel in cui abbiamo riposto tutta la nostra fiducia: TRS Ibiza Hotel e Hard Rock Hotel Marbella. Due destinazioni che negli ultimi anni hanno dimostrato di essere di enorme qualità, riconosciuta sia a livello nazionale che internazionale". Ottimo anche il tasso di riempimento del Grand Palladium Sicilia Resort; tutte insieme le strutture europee hanno raggiunto cifre di occupazione media intorno al 73%.



Spicca anche la ripresa del segmento Mice, soprattutto a Madrid e Ibiza, dove ha superato di oltre il 50% i livelli del 2019. "Guardando all'ultima parte dell'anno - sottolinea Borja Martinez Junquera, Regional Mice Senior Manager Europe - la domanda è più contenuta, anche se il tono positivo continuerà". La distribuzione per mercati, sebbene con cifre abbastanza simili tra loro, è guidata da Spagna, Regno Unito e Germania, seguiti da Francia, Svizzera e Italia.