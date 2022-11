Arriva ‘Oh Baby’, la nuova sfida nell’hotellerie della famiglia Trigano

Inizia una nuova avventura per la famiglia Trigano. Dopo aver ceduto ad Accor l’intera quota della società di Mama Shelter, 14 anni dopo l’apertura del primo hotel a marchio a Parigi, Serge Trigano e i figli Jérémie e Benjamin hanno lanciato una nuova sfida.

Annunciato nei giorni scorsi, vedrà la luce a fine 2024 o all’inizio del 2025 il nuovo marchio ‘Oh Baby’, per il quale i Trigano hanno già selezionato un certo numero di siti in location urbane come primo passo.



L’obiettivo, si legge su L'echo Touristique, è arrivare a 15 proprietà a marchio: per sviluppare in nuovo progetto di ospitalità, i Trigano hanno ottenuto un finanziamento di 220 milioni di euro da Atream, il fondo francese specializzato nel turismo, presieduto da Pascal Savary.



Ma sul concept del nuovo brand non ci sono per ora anticipazioni, se non qualche minimo dettaglio apparso sulla pagina Linkedin del nuovo marchio. “La famiglia Trigano sta affrontando un'altra sfida – si legge -. La sfida di immaginare un hotel che sia economico, ma che mantenga alcuni standard di lusso, come la qualità della biancheria da letto, per esempio. Un hotel che, sin dalla sua nascita, tenga conto dei temi della sostenibilità e utilizzi il legno come principale materiale da costruzione. Un hotel che, oltre a tutto ciò, sia elegante e sexy”. In più, il logo del brand inserisce nella ‘O’ di ‘Oh Baby’ un simbolo della pace, richiamando in qualche maniera il periodo hippie.



L’unica certezza è che la nascita dei nuovi alberghi i Trigano hanno chiamato di nuovo il loro ‘guru’ fra gli architetti, Philippe Starck, con il quale era iniziata anche l’avventura di Mama Shelter.