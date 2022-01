Mama Shelter pronta all’espansione: 7 nuove strutture entro il 2023

Nuovi progetti di apertura per Mama Shelter, il brand alberghiero di casa Accor che è sbarcato anche a Roma nel corso del 2021.

Per quest’anno, il marchio ha in programma l’apertura di 3 nuove strutture: già nei prossimi giorni è previsto il debutto di Mama Lisboa, con lo sbarco del brand in Portogallo per una struttura da 130 camere, un ristorante e un rooftop con vista.



A marzo sarà la volta di Mama Paris La Defense, il terzo hotel parigino del brand con 211 camere, mentre alla fine del 2022 è prevista l’apertura di Mama Dubai, che segnerà lo sbarco del marchio in Medio Oriente.



Pronti già i piani per il 2023, che prevedono, invece, l’ingresso nell’Est europeo, con il Mama Bucarest in Romania, seguito da due nuove strutture in Francia, a Rennes e a Digione, mentre l’anno dovrebbe terminare con una nuova apertura in Brasile a San Paolo.