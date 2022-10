Wyndham Hotels & Resort per il Mice: cresce la The Meeting Collection

Wyndham Hotels & Resort cavalca la ripresa del settore Mice espandendo ulteriormente The Meeting Collection, il network di hotel congressuali del gruppo che ora arriva a superare le 160 strutture in tutto il mondo, Europa inclusa.

La collezione è stata lanciata per la prima volta negli Stati Uniti alla fine del 2021 e fa parte del programma Wyndham Business. "Negli ultimi anni Wyndham ha continuato ad arricchire un già solido portafoglio di hotel e resort introducendo nuove offerte in alcune delle destinazioni più famose e ricercate del mondo - sostiene Carol Lynch, senior vice president, Global Sales, Wyndham Hotels & Resorts -. Ora la ripresa dei viaggi di gruppo rende questo il momento giusto per espandere The Meetings Collection a livello globale”.



Le strutture che ne fanno parte offrono ogni supporto logistico alle figure che pianificano i viaggi aziendali all’interno delle imprese “semplificando il lavoro in particolare a coloro che prenotano due o più eventi nello stesso hotel - spiega Lynch – e che in tal modo possono risparmiare tempo e denaro”.



Pacchetti speciali ed esperienze

Gli hotel della The Meetings Collection propongono inoltre pacchetti speciali nel caso si prenotino più riunioni nella stessa location, ma anche maggiore flessibilità nel processo di prenotazione e la possibilità di includere esperienze esclusive organizzate per i gruppi sul territorio.



Oltre trenta le strutture della collezione nelle aree europea e mediorientale, tra cui il Dolce By Wyndham Athens Attica Riviera a Vravrona, in Grecia, e il Wyndham Grand Istanbul Kalamis Marina a Istanbul. Al network di strutture della collezione si aggiungono altri 40 hotel circa che dispongono di servizi ad hoc per gli eventi e i meeting.