Il marchio all-inclusive di Wyndham sbarca in Repubblica Dominicana. Il gruppo ha siglato una partnership con Playa Hotels & Resorts per portare il brand Alltra nella destinazione. L’intesa porterà così al debutto, nel terzo trimestre del 2023, del primo resort.

La struttura, riporta Hosteltur.com, si rivolgerà al target delle famiglie.



Playa Hotels & Resorts opera già in partnership con Wyndham in Messico, dove sono presenti dal 2021 tre hotel a marchio Alltra, nei Caraibi e in America Latina.