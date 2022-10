L'espansione di easyHotel: 100 strutture nel 2026

Operazione da 145 milioni di euro per easyHotel, la catena alberghiera di easyJet. Con una nota, viene annunciata l'acquisizione di 8 strutture nel Benelux. Gli hotel in questione (3 ad Amsterdam, 2 all'Aia, uno a Rotterdam, uno a Maastricht e uno a Bruxelles) contano in totale 793 camere.

La catena annuncia inolte l'obiettivo di arrivare a 51 hotel di proprietà e in franchising in 13 Paesi nel corso dei prossimi 18 mesi. Nel porfolio di proprietà/locazione entreranno anche un hotel a Dublino a dicembre e uno a Parigi all'inizio del prossimo anno.



easyHotel ha attualmente un totale di 42 hotel di proprietà/affitto e in franchising, che dopo essere passati a 51 nel prossimo anno e mezzo saliranno a 100 entro il 2026.