Bocca, Federalberghi: “L’estate non è bastata per far tornare in pareggio il bilancio”

La stagione calda ha visto un'indubbia ripresa dei flussi turistici. Ma questo "non è stato sufficiente a far tornare in pareggio il bilancio del sistema turistico italiano". A rimarcarlo è il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca (nella foto), anticipando il preconsuntivo dei primi nove mesi che sarà presentato a TTG Travel Experience, in programma a Rimini dal 12 al 14 ottobre.

Secondo i dati, da gennaio a settembre 2022 si è registrato un calo complessivo del 6,9% delle presenze dei turisti nelle strutture ricettive rispetto al corrispondente periodo del 2019.



“Nei mesi scorsi abbiamo sofferto duramente – sottolinea ancora Bocca – a causa dell’esplosione del prezzo del gas e dell’energia elettrica, ma l’andamento stagionale della domanda ci ha consentito di stringere i denti e di resistere”. A questo proposito “apprezziamo le misure che sono state sin qui adottate ma con franchezza dobbiamo dire che non sono sufficienti. C’è bisogno di ulteriori interventi, da adottare con urgenza, per difendere la sopravvivenza delle imprese e dei posti di lavoro”.