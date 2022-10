Il mondo degli hotel a SIA Hospitality Design

Si apre, a Fiera di Rimini, la principale manifestazione italiana dedicata ai professionisti del ricettivo alberghiero. L’edizione 2022 di SIA Hospitality Design si svolge dal 12 al 14 ottobre in contemporanea con TTG Travel Experience e SUN Beach&Outdoor Style, i saloni del marketplace turistico di Italian Exhibition Group. Un appuntamento b2b completo e integrato, che consente al visitatore di acquisire un nuovo bagaglio, ricco di conoscenze, contatti e aggiornamenti di mercato.

SIA Hospitality Design, patrocinato da Federalberghi, mette in scena, per la sua 71ma edizione, l’innovazione, le tecnologie, il design per l’hotellerie, le tendenze dell’outdoor. È la storica e sempre più ampia vetrina d’Italia per il comparto dell’ospitalità: dall’interior design all’oggettistica, dai servizi per hotel alle tecnologie audio e video, dai sistemi di self check-in alla gestione delle prenotazioni, dalle forniture e accessori ai prodotti cosmetici; dall’arredo outdoor alla progettazione.



