Casagrande, Sandals: “Il 2022 sarà l’anno dei record”

“La regione caraibica sta facendo registrare numeri davvero inaspettati, a ritmi più elevati addirittura rispetto al periodo pre-pandemico con grande soddisfazione possiamo annunciare che il 2022 sarà per Sandals Resorts International un anno record di vendite globali e il 2023 sta già facendo registrare un buon numero di prenotazioni”. Christian Casagrande, sales manager Southern Europe di sri, traccia questo bilancio per il gruppo alla vigilia della partecipazione a TTG Travel Experience a Rimini e nell’anno del 40esimo compleanno della società.

Un trend che si accompagna alla prosecuzione degli investimenti con l’aumento del numero di camere, sia attraverso l’apertura di nuovissimi resort come il Sandals Royal Curaçao – inaugurato lo scorso 1° giugno, primo resort del brand nei Caraibi olandesi – e il Sandals Dunn’s River in Giamaica (apertura prevista per il 24 maggio 2023) sia investendo nelle proprietà esistenti come per il Sandals Royal Bahamian riaperto a gennaio 2022 dopo un restyling completo. Inoltre sono previsti altri due resort in Giamaica e in investimento sull’isola di St Lucia.



Per il 2023, Sandals Resorts ha in programma numerose attività di marketing e partnership con tour operator italiani e altri protagonisti del settore per la promozione del proprio prodotto: “Vorrei ringraziare i nostri partner per il loro impeccabile supporto durante il picco della pandemia. Sono felice di confermare che stiamo collaborando nuovamente con i principali tour operator italiani che programmano i Caraibi e che le nostre partnership sono le stesse del 2019” conclude Christian Casagrande.