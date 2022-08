Sandals lancia il programma di dining 'Island Inclusive'

Sandals Resorts lancia Island Inclusive, il primo programma di dining promosso dalla catena, che è attivo nel nuovo Sandals Royal Curaçao, inaugurato lo scorso 1 giugno.



Il programma è disponibile gratuitamente presso il nuovo resort per gli ospiti che soggiornano sette o più notti in una suite Butler e per i Sandals Select Reward Members. Gli ospiti ricevono un buono di 250 dollari al check-in spendibile a pranzo o a cena in uno dei ristoranti locali che hanno aderito all’iniziativa, tutti con ottime recensioni su TripAdvisor. Sono inclusi anche i transfer di andata e ritorno dal resort al ristorante.



La selezione di ristoranti varia da gastro-bar chic a ristoranti fusion internazionali, a locali più classici che servono piatti eleganti. Grazie al programma Island Inclusive, gli ospiti hanno la possibilità di immergersi nella cultura di Curaçao e godersi i sapori e le tradizioni plasmate dalle influenze olandesi, caraibiche, latine e creole. Il programma è il primo del suo genere nei Caraibi e rinnova così il concetto di all-inclusive, includendo esperienze fuori dal resort.

Tra i ristoranti che aderiscono all’iniziativa Island Inclusive, ci sono il Kome, il Bklyn, il MosaCana Bar & Kitchen, il Sal thr Kitchen e il ristorante Nultwintig.