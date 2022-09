Marriott porta il brand Edition sul lago di Como: aprirà nel 2024

Aprirà nel 2024 il primo hotel sul lago di Como a brand Edition di Marriott International, che ha siglato un accordo con Bain Capital Credit e Omnam Group per portare il suo brand on questa destinazione. La struttura è di proprietà e sviluppata da Bain Capital e Omnam Group attraverso un fondo gestito da Kryalos SGR.

Camere con vista

Lake Como Edition, come spiega travelagentcentral.com, avrà 145 camere, tra cui due attici divenuti suite, un lobby bar, una piscina a sfioro e più punti ristoro con vista sul lago di Como e le montagne di Bellagio. La struttura è un edificio del 19esimo secolo sulla sponda occidentale del lago, a breve distanza in auto dal centro di Milano.

"Siamo entusiasti di lavorare con Bain Capital Credit e Omnam Group per presentare il marchio Edition Hotels in una delle destinazioni più belle d'Italia" ha dichiarato Josh Fluhr, senior vice president e managing director, Edition Hotels, Marriott International.

"C'è un'incredibile opportunità per gli investimenti alberghieri in Italia, non solo in grandi destinazioni turistiche come Roma e Milano, ma in località specifiche che stanno avendo un forte appeal per gli ospiti in cerca di servizi di alta qualità ed esperienze uniche" ha dichiarato Paolo Bottelli, amministratore delegato di Kryalos SGR.



Lake Como Edition rafforzerà l'impronta di Marriott International in tutta Europa, dove il gruppo ha un portafoglio di oltre 719 proprietà con oltre 137.500 camere di 25 marchi. Edition Hotels gestisce 15 strutture in tutto il mondo, tra cui New York, West Hollywood, Londra, Reykjavik, Madrid, Tokyo e Shanghai