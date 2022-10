Marriott porta il marchio Fairfield in Europa e Medioriente, prime aperture nel 2023

E’ previsto per il 2023 il debutto del brand Fairfield by Marriott in Europa e Medioriente. Il marchio conta oltre 1.200 proprietà e prova ora a dare l’assalto a due nuovi mercati.

"Fairfield è celebrata con un'eredità unica nel portafoglio Marriott Bonvoy – ha commentato Eric Jacobs, Senior Vice President and Global Brand Leader, Select Brands -. Costruiti su principi di calore, comfort e semplicità, gli hotel Fairfield offrono qualità e affidabilità che i viaggiatori possono aspettarsi a livello globale".



Per quanto riguarda il Vecchio Continente saranno quattro le strutture che verranno inaugurate nel corso dell’anno a Copenhagen, presso l’aeroporto Schiphol di Amsterdam, a Bordeaux e a Zug in Svizzera. Per quanto riguarda il Mediorente il Paese prescelto per il debutto è invece l’Arabia Saudita.