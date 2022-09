Omnia Hotels investe, ecco i progetti degli alberghi romani

Omnia Hotels continua sulla strada degli investimenti per l’upgrading dei 7 hotel romani del gruppo, che rappresentano un totale di quasi 1.000 camere. Il Donna Laura Palace, il villino affacciato sul Lungotevere nel quartiere Prati, ha appena completato i lavori della facciata e del giardino interno, mentre l’Hotel Imperiale darà nuovo lustro a via Veneto con la facciata totalmente restaurata, in fase di ultimazione. Per quanto riguarda, invece, il Rose Garden Palace, il boutique hotel di via Boncompagni, oltre ai lavori per riportare a nuova luce la facciata, verrà completamente rinnovato negli arredi e nel design, attraverso diverse fasi che interesseranno sia le camere per gli ospiti che le aree comuni con una particolare attenzione al giardino interno.

“Il nostro gruppo è nato pochi mesi prima del lock down ma non per questo abbiamo smesso di crederci” – afferma il ceo Francesco Lazzarini, che insieme al fratello Riccardo ha creato OmniaHotels da un’impresa di famiglia -. “Nel 2021 abbiamo aperto un albergo, il St. Martin, a seguito della completa ristrutturazione di un edificio in disuso, riqualificando così anche la zona. Ci siamo impegnati nelle collaborazioni con alcuni dei grandi eventi della città di Roma ed ora continuiamo nel nostro percorso di crescita e sviluppo”.

Sono intanto quasi ultimati i lavori che porteranno lo Shangri La Roma EUR, ad avere spazi congressuali importanti. Il progetto include una prima realizzazione di una sala modulare di circa 200 mq, fruibile per riunioni ed eventi o addirittura come estensione del ristorante, che verrà completata entro metà ottobre, alla quale seguirà poi la realizzazione del centro congressi di 1.500 mq con piscina e aree esterne per gli ospiti, che vedrà la luce nel 2023. Previsto poi un ulteriore sviluppo nel 2024, con l’incremento di 70 camere per gli ospiti e la realizzazione del nuovo ristorante Shangri La.

Nella foto il ceo Francesco Lazzarini, il coo Riccardo Lazzarini e Daniela Baldelli, direttore sales & marketing