Gruppo Una è hospitality partner della Frecciarossa Milano Jumping Cup

Il Gruppo Una è hospitality partner della seconda edizione della Frecciarossa Milano Jumping Cup, in scena all’Ippodromo Snai San Siro da oggi fino al 26 giugno.

Attraverso l’accordo siglato con RCS Sports & Events e Snaitech, UnaHotels Expo Fiera Milano ospiterà i team durante i giorni dell’evento, mentre tutti gli hotel milanesi delle collezioni Una Esperienze, UnaHotels e UnaWay del Gruppo offriranno proposte di soggiorno a condizioni speciali per i partecipanti e per tutti gli appassionati che soggiorneranno a Milano fino al 27 giugno.



La partnership inoltre garantirà a UnaHotels visibilità lungo il percorso di gara e su tutti i canali pubblicitari e di comunicazione on e off line della manifestazione sportiva. Il brand sarà presente anche durante le attività live e le occasioni di incontro con appassionati e aziende sponsor organizzate da RCS nel villaggio ufficiale della manifestazione.