Il comparto alberghiero sta ritrovando la vitalità del pre-Covid e le campagne di recruiting nel settore ne sono un chiaro segnale. Ultima in ordine di tempo quella del Gruppo UNA, che ha aperto in tutto oltre 100 posizioni per rafforzare l’organico delle sue strutture nella Penisola.

Il gruppo ha già iniziato a gennaio le selezioni facendo tappa in Emilia Romagna, Toscana, Sicilia e Lazio e il 10 maggio si dedicherà a Milano. Nel capoluogo lombardo il gruppo ricerca 50 figure professionali da impiegare nelle undici strutture in portfolio in città tra UNA Esperienze, UNAHOTELS e UNAWAY. Il recruiting riguarda cuochi, camerieri, baristi e receptionist e le candidature per i 50 profili qualificati sono già aperte ai residenti su tutto il territorio nazionale.



Per partecipare al Recruiting Day Milano è sufficiente collegarsi al sito dedicato, oppure inviare il proprio curriculum a selezione@gruppouna.it e poi presentarsi all’UNAHOTELS Expo Fiera Milano il 10 maggio 2022 dalle ore 10 alle 16 per il colloquio conoscitivo in cui si avrà la possibilità di incontrare i recruiter del Gruppo.