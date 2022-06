di Silvana Piana

I primi cinque mesi dell’anno in forte progressione, ma il meglio deve ancora arrivare. Il bilancio di metà anno di Federalberghi Torino è la fotografia di un trend al rialzo, con l’occupazione media delle camere al 55 per cento, con punte del 75 per cento nei mesi di aprile e maggio. Dati che infondono fiducia e spronano a intraprendere strategie ancora più efficaci per il futuro.

“La città - sottolinea il presidente Fabio Borio (nella foto) - ha dimostrato, con i grandi eventi e in particolare con Eurovision, di essere una meta turistica a tutti gli effetti. Abbiamo capito che cosa significa giocare in serie A, e dobbiamo essere sempre all’altezza, passando dall’eccezionalità alla continuità. Occorre candidarsi costantemente per altri eventi, destagionalizzare con una programmazione spalmata su tutto l’anno e pluriennale, intercettando tutti i tipi di turismo, dal leisure al business, dall’enogastronomia al congressuale”.



E in tema di grandi eventi sportivi, la città si sta preparando alle prossime Nitto Atp Finals, che a novembre 2021 avevano consentito a Torino di ritornare nel circuito internazionale dei grandi eventi sportivi e di riattivare la macchina turistica.



“Quando abbiamo deciso di investire su Torino - spiega Franco Gattinoni, presidente del Gruppo Gattinoni, official tour operator della manifestazione tennistica - abbiamo visto una città che meritava. Il suo futuro è negli eventi, ma è importante fare sistema e strutturare bene l’offerta, soprattutto rispetto ai mercati esteri che da sempre programmano con anni di anticipo”.