Torino, l’eco dell’Eurovision: il 90% dei turisti vuole tornare in città

Pernottamenti a più 68% dall’inizio del mese, con il 40% dei movimenti appannaggio dei turisti stranieri. Le ricadute positive sul turismo a Torino grazie all’Eurovision Song Contest sono evidenti dai numeri, che mostrano anche un elevato grado di percezione della città.

In base ai dati raccolti dall’Osservatorio di Turismo Torino e Provincia emergono infatti aggettivi che la ritraggono come ‘bella, elegante’ e dagli stranieri come ‘warm, friendly, surprising, amazing’. Da evidenziare che oltre il 70% dei turisti ha visitato almeno un museo. A questo proposito emergono ai primi posti in particolare Museo Egizio, Musei Reali, Museo Nazionale del Cinema, Reggia di Venaria e Palazzo Madama. Molto buono il livello di soddisfazione della vacanza torinese: l’88% ha dichiarato di aver avuto un’esperienza positiva e il 90% di voler ritornare una seconda volta.



Le nazionalità estere

Tra le nazionalità estere spiccano Gran Bretagna e Francia (12%), Spagna (9%) e Olanda (6%) e la permanenza media si è attestata su 3 notti o più per il 61% delle persone.

I canali social utilizzati dagli enti coinvolti nella promozione dell’evento (Facebook, Twitter e Instagram) hanno raggiunto un totale di oltre 2,4 milioni di persone.



Le cifre del palco del Valentino

Ottimi anche i risultati dell’Eurovision Village allestito al parco del Valentino. Con quasi 350 artisti coinvolti, ha proposto oltre 55 ore di spettacolo in 8 giornate spaziando tra vari generi e coinvolgendo 20 delegazioni ufficiali di Eurovision Song Contest. Con una platea di artisti provenienti da 24 diverse nazioni, band che si sono formate o riunite per questa occasione, il Village del Valentino ha visto il passaggio di oltre 220mila persone.