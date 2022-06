Hotel, il mercato che resiste: le cifre World Capital Group e PKF

"Il patrimonio immobiliare alberghiero in Italia ha saputo resistere anche nella fase più critica della pandemia, grazie alla forza di un brand-Paese che non ha mai smesso di attirare l'interesse degli investitori. È quanto emerge dal nuovo Rapporto sul settore realizzato dal Dipartimento di Ricerca di Wcg - World Capital Group insieme a Pkf Hotelexperts Hospitality Group, in collaborazione con Nomisma, Rics, Associazione Italiana Confindustria Alberghi e Federalberghi Roma. Dal lavoro di ricerca condotto emerge che il patrimonio immobiliare alberghiero in Italia esce dalla lunga emergenza sanitaria con perdite relativamente contenute. Secondo le ultime stime 2021 il suo valore ammonta infatti a 116,3 miliardi di euro, a -1,5 per cento rispetto al periodo pre-pandemia...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG a questo link)