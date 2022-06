Nasce Belstay Hotels: arrivano in Italia gli alberghi contemporary urban

Nasce da Hotel OpCo un nuovo brand di contemporary urban hotel. Si tratta di Belstay Hotels, catena di strutture a quattro stelle, a vocazione business e leisure.

A lanciare il progetto è la società d’investimento basata a Londra Blantyre Capital - proprietaria di HotelOpCo - in partnership con Garnet Hospitality Partners.



Il portfolio si compone di strutture moderne situate subito fuori dai centri storici e conta già quattro indirizzi in Italia per un totale di 800 camere: due a Milano (Linate e Assago), una a Venezia (Mestre) e una Roma (zona Aurelia).



L’obiettivo del marchio è di arrivare a 10 alberghi entro il 2024.



Il progetto

Il nuovo marchio vuole porsi come un’ambiziosa operazione di riqualificazione, rigenerazione commerciale e rilancio occupazionale. Belstay è stato concepito, infatti, per dare nuova linfa commerciale e reputazionale alle strutture situate nelle zone suburbane della Penisola.



“La parola magica è ‘rilancio’ – spiega in una nota Roberto Di Tullio, ad di Hotel OpCo –, a partire dal profondo intervento di ristrutturazione attuato in collaborazione con uno studio italiano di interior design di primo livello, la riqualificazione della squadra operativa esistente, l’inserimento di figure manageriali di alto profilo e la creazione di un marchio fondato su passione per la qualità e innovazione, oltre che su una nuova idea di ospitalità periferica piacevole, vitale e interconnessa”.



Per la ristrutturazione delle strutture in portfolio il marchio si è affidato allo studio Caberlon-Caroppi, che ha riconvertito gli spazi, accostando colori, materiali e decorazioni in modo moderno, funzionale e accogliente.