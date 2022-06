É aperta la finestra per l’invio delle domande per il Tax Credit Riqualificazione. Fino alle 12 del 16 giugno 2022 sarà possibile compilare e inoltrare le istanze attraverso la piattaforma dedicata sul sito del Ministero del Turismo.

Nel dettaglio, strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali ed all’aria aperta potranno usufruire di un credito di imposta nella misura del 65% delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021 - entro il massimo di 200.000 euro - per interventi di: manutenzione straordinaria; restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia; eliminazione delle barriere architettoniche; incremento dell’efficienza energetica; adozione di misure antisismiche; acquisto mobili e componenti di arredo; realizzazione di piscine termali ed acquisizione di attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività degli stabilimenti termali.



Eventuali richieste di assistenza nella fase di compilazione delle istanze dovranno essere inviate esclusivamente via e-mail scrivendo all’indirizzo: assistenza_creditodimposta@ministeroturismo.gov.it



Il link di accesso alla piattaforma del Tax Credit è reperibile cliccando qui