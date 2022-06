Slitta a lunedì 13 giugno il click day per il Tax Credit riqualificazione. L’agevolazione – 380 milioni di euro - consiste in un credito d’imposta nella misura del 65% delle spese sostenute, entro un massimo di 200.000 euro, per interventi di: manutenzione straordinaria; restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia; eliminazione delle barriere architettoniche; incremento dell’efficienza energetica; adozione di misure antisismiche; acquisto di mobili e componenti d’arredo; realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali (per i soli stabilimenti termali).



Presentazione domande

Le domande potranno essere compilate e presentate dalle 12 del giorno 13 giugno 2022 alle 12 del 16 giugno 2022, accedendo alla piattaforma dedicata, il cui link sarà pubblicato sul sito del Ministero del Turismo.

Nel frattempo, sono disponibili i chiarimenti del Ministero sulle modalità di accesso al credito e le procedure per l’invio delle istanze.



Le Faq sono consultabili a questo link