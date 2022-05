Starhotels, accordo con Hines e Blue Noble per la gestione di 150 appartamenti a Firenze

Starhotels gestirà circa 150 appartamenti in corso Italia, nel centro di Firenze. La new entry arriva grazie all’accordo firmato con Hines, player a livello globale attivo nel real estate, e Blue Noble, investment manager del panorama immobiliare internazionale.

Si tratta della gestione di tre dei sette immobili che ospitavano gli spazi del Teatro del Maggio Fiorentino in Corso Italia a Firenze e verranno proposti all’interno di Il Teatro Luxury Apartments – Starhotels Collezione, la nuova proposta residenziale di alta gamma in affitto. Si tratta di formule di soggiorno flessibili per rispondere alle esigenze di una domanda crescente di natura sia leisure che business alla ricerca di un modo diverso di vivere il territorio.



“Gli spazi, pronti nel 2024, sono pensati nel loro insieme per migliorare la vivibilità dell’area anche per i residenti contemplando, tra le altre cose, la realizzazione di oltre 170 posti auto riservati, una conciergerie, una terrazza con solarium, una palestra e centro benessere, aree dedicate ai bambini, al co-working ed alla ristorazione con servizi aperti a tutta la comunità”, spiega l’azienda in una nota.