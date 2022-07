Starhotels per i ragazzi: ampliati i servizi del Family Program

Starhotels ha deciso di ampliare i servizi del Family Program, il programma ideato per consentire alle famiglie di poter viaggiare con bambini al seguito senza problemi, nemmeno per i più piccoli. Le Family Room, ad esempio, accolgono gratuitamente due bambini e ragazzi fino ai 16 anni con almeno un adulto e mettono a disposizione gratuitamente passeggino, fasciatoio, vaschetta per il bagno e tanti altri prodotti.

Sorprese in base all'età

Le sorprese sono studiate in base all’età, con palloncini, libri da colorare e giocattoli per i più piccoli; inoltre per i bambini fino a 3 anni di età tutti i pasti nei ristoranti Starhotels sono gratuiti, potendo scegliere tra una selezione di piatti semplici, a base di prodotti stagionali.



Anche sul fronte delle escursioni gli hotel italiani del gruppo propongono itinerari unici alla scoperta della città, creati dal punto di vista dei ragazzi: un modo per avvicinarsi all’arte e scoprire la destinazione con un approccio ludico e stimolante. Tra gli esempi il Museo dei Ragazzi a Palazzo Vecchio di Firenze, la mostra ‘CineBimbiCittà’ a Cinecittà, oppure lo spazio creativo Sforzinda al Castello Sforzesco di Milano.