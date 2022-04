Best Western, via alla campagna pubblicitaria di BWH per il brand

Punta sul valore del marchio e la forza del network e fa leva sulla voglia di ripartenza dei viaggiatori la nuova campagna crossmediale di BWH Hotel Group Italia per il marchio Best Western.

"Guidiamo la ripartenza"

"Come primo gruppo alberghiero in Italia - fa notare Giovanna Manzi, ceo di BWH Hotel Group Italia - non possiamo che guidare la ripartenza e sostenere la stagione che inizia. Con questa campagna mettiamo in primo piano il nostro Paese, il nostro brand e i nostri alberghi pronti, come sempre, ad accogliere al meglio e in piena sicurezza i nostri ospiti".



Il piano prevede oltre 1.600 passaggi e quasi 200 milioni di contatti lordi per un mese, fino al 10 maggio 2022. Saranno coinvolti tutti i mezzi Rai e le principali emittenti radio commerciali nazionali: Radio 105, Rmc, Virgin, R101, Radio Deejay, Radio Capital, Radio 24 e Rtl102.5.



“La selezione di mezzi e canali è ricca e qualificata – sottolinea Sara Digiesi, Chief Marketing and Sustainability Officer di BWH Hotel Group Italia -. Rinnoviamo la partnership crossmediale con Rai investendo su tv, digitale, radio e cinema, puntando su eventi di grande profilo e ampliamo l’audience affine con una vasta copertura dei canali radiofonici”.



Per la visibilità sui mezzi Rai Pubblicità il piano crossmediale, presentato alla Bt dal gruppo, prevede spazi di tabellare e iniziative speciali nei programmi più affini al brand per raggiungere obiettivi di frequenza e copertura.