Hotel Wellbeing, il nuovo cluster di BWH per il benessere in albergo

Sono circa 30 in più di 15 destinazioni gli alberghi che hanno aderito al nuovo cluster di BWH Hotel Group: Hotel Wellbeing. Una new entry in linea con la politica del gruppo, il cui obiettivo è la personalizzazione del soggiorno in albergo.

Gli Hotel su Misura di BWH Hotel Group Italia sono identificati e organizzati per essere facilmente riconoscibili e per consentire a ogni tipologia di ospite di immaginare e prenotare il proprio soggiorno ideale in albergo. Le strutture del nuovo cluster propongono plus tra cui Spa, servizi beauty, menu light e detox, offrono un centro benessere al loro interno o in una struttura convenzionata e condizioni vantaggiose con beauty center, parrucchieri e barber shop nelle immediate vicinanze della struttura.



Nelle camere degli Hotel Wellbeing si potranno trovare phon e piastre professionali su richiesta e, al ristorante, la possibilità di scegliere menu con proposte healthy pensate dagli chef. E ancora un concierge, pronto ad accogliere e guidare i clienti verso le unicità di ogni destinazione.



Il Pacchetto Wellbeing

Tra le destinazioni Torino, Milano, Roma e Napoli insieme a Verona, Bologna, Ferrara e Rende. A completamento dell’offerta è possibile richiedere anche il Pacchetto Wellbeing, un format personalizzabile con servizi in camera e in struttura. Sempre diversi per ogni hotel comprendono anche il late check-out.

Tra gli altri cluster del gruppo le proposte Kids, Business, Sport Friendly, Inclusive e Silver.